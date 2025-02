Teatro, al Ciak di Roma Rodolfo Laganà in "Nudo Proprietario"

Leggi su Ildenaro.it

, 3 feb. (askanews) – Tra musica dal vivo, aneddoti e ironia,torna sul palco deldicon “”, spettacolo da lui diretto e interpretato, scritto con Paola Tiziana Cruciani e Gianni Quinto, in scena sabato 8 febbraio alle ore 21 e domenica 9 febbraio alle ore 17.30. “” svela unmai visto prima: uno spettacolo che parla della libertà di mettersi “a”, desiderio che viene fuori con l’età ma non solo. Il tempo che passa e il rapporto con la memoria. Il cibo e il proprio corpo. Giochi di parole, per spiegare l’importanza delle stesse nel rapporto con gli altri. E, infine, i sogni e il mondo, in cui potersi prendere delle rivincite. Tra risate e coinvolgimento interattivo, canzoni dal vivo e racconti inediti, l’artista rivela come tutto è cominciato e si mostra, senza più barriere, guidato da un’unica grande forza.