’Teatrino’ sul piano di rilancio il futuro di Seta è già scritto

"Il casosta dimostrando l’inadeguatezza dell’amministrazione comunale. La Giunta Mezzetti dopo aver battuto i pugni sul tavolo pretendendo undiper l’azienda del trasporto persone, si ritrova come risposta un documento già approvato dal CdA e che dichiara di non avere ancora letto. Uno scenario inverosimile per un Comune, quello di Modena, che con l’11% delle azioni guida la compagine modenese dei soci pubblici dell’azienda". A parlare è la presidente dell’associazione Ruote Libere, Cinzia Franchini. "Giovedì (6 febbraio, ndr) l’amministratore delegato di, che è pure dirigente Tper, incontrerà dunque l’amministrazione comunale portando a compimento un gioco delle parti sterile – continua Franchini –. Cosa potrà mai fare il sindaco Mezzetti davanti ad ungià approvato dal CdA? Sconfesserà l’intero vertice aziendale, a partire dal presidente Cirelli scelto proprio dal Comune di Modena? Certo che no.