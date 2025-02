Ilgiorno.it - Tassi e tensioni. L’unica strategia è la prudenza

. Ancoraggio sia per la Federal Reserve, sia per la Banca Centrale europea. Anche se, in questa fase storica, stanno procedendo su strade divergenti. La Fed non taglia ie, se lo farà, il presidente Jerome Powell ha fatto capire che saranno al massimo altri due nel corso dell’anno. La Bce li ha ridotti ulteriormente e la presidente Christine Lagarde non riporrà le forbici. La Bce segnala condizioni finanziarie rigide ma prevede crescita della domanda grazie all'aumento dei redditi reali. Due strade, due economie: quella degli Stati Uniti cresce, l’europea ristagna. La preoccupazione di raggiungere un tasso ‘normale’ di inflazione è comune a entrambe le istituzioni monetarie, ma le considerazioni per raggiungere l’obiettivo divergono., insomma. Nell’incertezza di cosa accadrà quando i dazi di Trump – già operativi per Canada, Messico e Cina, annunciati per l’Unione europea – faranno effetto.