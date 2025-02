Ilrestodelcarlino.it - "Tanti auguri, mitico Pico". Grande festa per i 95 anni del fotografo della dolce vita

di compleanno insieme a un centinaio di amici, ieri, per lo storicoEpimaco (per tutti) Zangheri, già collaboratore del Resto del Carlino, che sabato ha compiuto la bellezza di 95. è stata la sede degli ’Amiciboa bianca’, in piazzale San Martino a ridossospiaggia, punto di riferimento per gli audaci nuotatori, soliti a tuffarsi in mare anche d’inverno. L’associazione ha omaggiato, nominandolo socio onorario. Tra i presenti anche storici calciatori come N, Leurini, Mezzini e Berti, i verticiRiccione Terme, e la mamma di Martina Colombari, Delfina. Con loro c’era anche Giovanna Zangheri, la sorella 90enne di, che si è prestato ai selfie degli amici. Una performance musicale ha riportato alla memoria le migliaia di foto che Zangheri ha scattato nei decenni alle celebrità approdate a Riccione, da Totò a Gina Lollobrigida, da Raffaella Carrà a Mina, da Alberto Sordi ad Adriano Celentano, da Renato Zero a Fiorello passando per Lucio Dalla e GiMorandi, soltanto per citarne alcuni.