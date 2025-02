Lanazione.it - Tanti appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 febbraio 2025 –di. Sabato 8 febbraio, ore 10 NATI PER LEGGERE: Fiocco di neve Letture a "bassa" voce e qualche consiglio per divertirsi insieme ai propri bambini conbei libri che ci parlano dell'inverno e di quella speciale esperienza che è la neve. Per famiglie con bambine e bambini 3-5 anni Sabato 15 febbraio NATI PER LEGGERE: Rime e facce buffe ore 10-10.45 (per famiglie con bambine e bambini 12-24 mesi) ore 11-12 (per famiglie con bambine e bambini 24-36 mesi) Letture a "bassa" voce e qualche consiglio per divertirsi insieme ai propri bambini con filastrocche e libri che ci invitano a giocare insieme con le espressioni del volto. Occasioni per scoprire quanto è semplice e importante condividere la lettura in famiglia fin dnascita e iniziare a frequentare un luogo pubblico accogliente che offre la possibilità di sperimentare insieme un'ampia offerta di libri di qualità.