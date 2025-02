Donnapop.it - Tanta paura per il figlio di Zucchero: il ragazzo è stato operato in Kenya, preoccupazione tra i fan del cantante

Nelle ultime oreha raggiunto suoindopo l’incidente che lo ha coinvolto: cosa è successo? Attualmente ilsi trova ricoverato in ospedale.Adelmo Blue Fornaciari, ildi, ha avuto un incidente mentre si trovava ininsieme ad alcuni amici: tutto è successo su una strada statale a Malindi. Il 26enne fortunatamente è rimasto illeso e ora sta bene, come riferisce l’ufficio stampa del. Il bodyguard che si trovava insieme a lui, però, è rimasto ferito e una terza persona, del luogo, ha trovato la morte nel sinistro.Cosa è successo aldi?Attualmente ildisi trova in ospedale, ma per fortuna sembra che le sue condizioni di salute siano buone. L’incidente è avvenuto cinque giorni fa; in quell’occasione, ilaveva condiviso una foto su Instagram in cui mostrava diverse esperienze fatte in, fra cui un “incidente quasi mortale”.