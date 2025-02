Lanazione.it - Tamara, la corsa del cuore. Rete di atleti e di aiuti

"Tutto è nato in un giorno tra le mie foreste". Valdambra, sentieri silenziosi tra gli alberi secolari: è qui cheNofri fissa la bellezza della natura nei suoi scatti, è qui che ferma l’istante di una gara:, certo, ma prima di tutto uomini e donne appassionati di uno sport che va oltre la competizione. Tutto è nato qui: e il tutto diha un nome, progetti concreti, ognuno con un target. E per quell’obiettivo scatta la mobilitazione di centinaia di persone, runneristi in gara nei trail che lei organizza, ma anche persone che vogliono dare una mano e non si tirano indietro quando c’è da aiutare chi ha bisogno. È la storia cheattraversa, di, tra i sentieri delle sue foreste e gli ospedali dove c’è bisogno di attrezzature mediche o i villaggi dell’Africa con la Onlus di Carlo Landucci Gli Occhi della speranza.