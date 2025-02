Lapresse.it - Tajani su Elon Musk: “La sua idea di Europa non è la mia”

“Cosa penso dell’sovranista didi? Non è la mia. Io credo in un’federale, popolare, che abbia un’anima giudaico-cristiana, credo nel federalismo, sono un sovranista europeo. Sono anche un patriota italiano ovviamente, ognuno ha le sue idee. Ma queste non sono le mie”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniorispondendo ai cronisti a margine del convegno ‘L’Africa grembo del mondo: l’Italia alla guida dei rapporti con l’Ue’ a Roma.“Se è un’pericolosa? In democrazia nulla è pericoloso. Ci confronteremo, ma mi pare che i cittadini europei alle scorse elezioni abbiano scelto il partito popolare europeo”, ha aggiunto il segretario di Forza Italia.