Brindisireport.it - Taekwondo: Team Baglivo sempre sugli scudi, fra la Calabria e l’Austria

Leggi su Brindisireport.it

MESAGNE - Ancora successi della New Marzial Mesagne, all'Austrian Open E2 31 ed all'Interregionale. Una pioggia di medaglie dall'appuntamento in terra austriaca per il, che oltre ai due ori di Gianfilippo Bellino e Mariavittoria Rosato, conquista un bronzo con Bianca.