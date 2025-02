Oasport.it - Tabellone Coppa Davis 2025, gli accoppiamenti del secondo turno. Italia esentata

Archiviato un primodi qualificazione ricco di emozioni, colpi di scena e sorprese più o meno clamorose, si è definito il quadro completo degliper ildei Qualifiers della. La prossima fase, che stabilirà le otto partecipanti alle Final Eight di Bologna, si terrà subito dopo gli US Open nel weekend 12-14 settembre.Ricordiamo che l’è già ammessa di diritto alla fase finale della manifestazione (prevista dal 18 al 23 novembre sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno) in qualità di Paese ospitante e campione in carica. Le altre protagoniste delle Finals bolognesi verranno fuori dai sette incontri in programma a metà settembre, che si svolgeranno con lo stesso format utilizzato nel primo(casa/trasferta, con quattro singolari e un doppio nell’arco di due giornate).