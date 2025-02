Quotidiano.net - Svem e il Piano per rilanciare le Marche come hub logistico

LA REGIONEmette mano al suo futuro(guardando con particolare attenzione all’are balcanica) in un momento in cui il rischio di deindustrializzazione, specie dopo la chiusura degli stabilimenti Beko e il ridimensionamento del distretto degli elettrodomestici che la regione sta subendo. Ci sono in campo 105 progetti da avviare/integrare da qui al 2032, 7,8 miliardi d’investimenti, un miliardo di valore aggiunto al settore della logistica dellesulla direttiva TENT Ancona/Belgrado, fino a un miliardo per nuove aziende e nuove imprese per le, fino a 500 milioni per aziende avviate e cluster. Il tutto con un effetto di 15,7 miliardi di maggior Pil per l’Italia. E, dopo l’arrivo di Amazon a Jesi, lepossono guardare a quel che è successo in termini di sviluppo a Saragozza per immaginare il loro futuro.