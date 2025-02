Iltempo.it - "Surrogato di un partito. Basta rivoltare l'Italia": Sbarra si smarca da Landini

Luigi, a 65 anni e in ossequio allo statuto del sindacato, lascia la guida della Cisl e affida a Daniela Fumarola "un'organizzazione in salute", evitando di dispensare consigli e sottolineando la preparazione in materia di chi gli succede. Parole di stima e di fiducia che, invece, non riserva a Maurizio, il segretario generale della Cgil, che spesso si dimentica di vestire i panni di sindacalista per fare da traino alle opposizioni e risvegliare quella galassia antagonista che infiamma le piazze e aizza gente di tutte le generazioni contro il governo. "La Cisl non ha mai fatto la stampella ad alcun governo., e non la Cgil che ha una storia fatta anche di grandi leader riformisti, ha invece una visione movimentista, antagonista, ancorata al Novecento, che pretende di scegliere le controparti in base al proprio credo ideologico e politico", dice al Corsera il quasi ex capo della Cisl (il suo mandato scade il 20 febbraio del 2025).