Perugiatoday.it - Superlega, la Sir e la febbre che sta passando. Plotnytskyi fa il pieno d'amore

Non ci vuole certo uno scienziato per capire che la Sir Susa Vim Perugia stia attraversando un periodo delicato, ma la luce in fondo al tunnel si vede ed in modo piuttosto evidente.Qualcosa di buono si era riscontrato anche nella partita di Champions, seppur persa, ma contro Taranto.