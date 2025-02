Lapresse.it - Summit diritti bambini, la regina Rania di Giordania ricorda i bimbi di Gaza

LadiAl Abdullah ha partecipato alinternazionale suideiorganizzato in Vaticano. “Ho letto uno studio scioccante sullo stato psicologico deipiù vulnerabili di: il 96% ha riferito di sentire che la loro morte era imminente. Quasi la metà ha dichiarato di voler morire. Come abbiamo permesso alla nostra umanità di arrivare a questo”, si chiede la.“Senza un’applicazione paritaria, gli impegni globali sono vuoti. Perché se un diritto può essere deliberatamente negato, allora non è affatto un diritto. È un privilegio per pochi fortunati”, ha aggiunto.