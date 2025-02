Lanazione.it - Sul portale dell’Inps la Dsu-Dichiarazione sostitutiva unica

Con l’inizio dell’anno è partita la corsa al rinnovo dell’Isee 2025, passaggio fondamentale per accedere a numerose agevolazioni economiche, tra cui l’assegno unico e il bonus nido. L’attestazione deve essere aggiornata annualmente, e con la scadenza delle dichiarazioni presentate nel 2024, è ora necessario inviare all’Inps la nuova Dsu, la, documento essenziale per il calcolo dell’indicatore economico del nucleo familiare. Per ottenere l’Isee aggiornato è possibile rivolgersi ai centri di assistenza fiscale o ai professionisti abilitati, ma da alcuni anni l’Inps mette a disposizione anche un servizio online, che consente di presentare la Dsu in autonomia tramite ilunico (servizi2.inps.it/servizi/UnicoIsee), accessibile con Spid, Cie o Cns.