Sucic Inter, ufficiale il colpo dei nerazzurri per l'estate! Ausilio gli dà il benvenuto: le parole al telefono

di Redazioneildeipergli dà il: lealdel direttore sportivo nerazzurroGli uomini del calciomercatohanno chiuso il loro ultimoin entrata, in prospettiva della prossima estate. Si tratta di Petar: il centrocampista classe 2003 arriva dalla Dinamo Zagabria. Operazione chiusa per 14 milioni di euro di quota fissa più 2 milioni di bonus e una clausola di rivendita. Queste lepronunciate dal direttore sportivo Pieroalsubito dopo l’arrivo di tutta la documentazione via telematico valevole per rendereil suo acquisto sul sito della Lega Serie A. A riferirlo è il giornalista Simone Togna.“Complimenti Petar, sei un nuovo calciatore dell’#”. Così Piero, direttore sportivo del club nerazzurro, si è rivolto a Petaraldopo aver concluso l’affare con la Dinamo Zagabria per l’arrivo del centrocampista a Milano.