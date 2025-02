Inter-news.it - Sucic-Inter, è fatta! Gennaio o giugno? La decisione

Petarsarà un nuovo giocatore dell’. La squadra nerazzurra ha risolto gli ultimi dettagli legati alla trattativa con la Dinamo Zagabria: ecco quando il calciatore sarà a Milano.LA NOTIZIA – Petare l’si diranno finalmente sì. Il croato arriverà a Milano nella prossima settimana, essendo chiamato a svolgere le visite mediche di rito in vista della firma del contratto che lo legherà ai nerazzurri. Il suo è un acquisto fortemente voluto dalla dirigenza dei meneghini, convinta del fatto che il giocatore della Dinamo Zagabria abbia tutti i requisiti per poter recitare un ruolo da protagonista nel centrocampo dell’e l’: quando l’approdo definitivo?I TEMPI –non entrerà sin da subito a far parte del roster di Simone Inzaghi. Infatti, come riferito da Fabrizio Romano, l’ha deciso di lasciare il croato, reduce da un infortunio che lo tiene lontano dai campi da mesi, in patria.