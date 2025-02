Subito fuori Cobolli contro Hurkacz a Rotterdam ok Tsitsipas Domani l’esordio di Sonego e Alcaraz

Leggi su Sportface.it

Si fermala corsa di Flavionell’Atp 500 di. Nonostante il sostegno nel box del grande amico Edoardo Bove, il tennista romano è caduto sotto i colpi di un buon Hubert Hukacz. Punteggio di 6-3 6-2, in un’ora e un quarto di gioco, a favore del polacco, che si guadagna con merito un posto al secondo turno del torneo olandese. Dopo un avvio di match equilibrato, con unche sembrava attaccabile soprattutto negli scambi più lunghi, la partita gira sul 3-2 conche si trascina da solo ai vantaggi commettendo due doppi falli. Vantaggi in cui l’azzurro, dopo aver salvato una palla break, cede il servizio e scivola sul 4-2 polacco.Con il punteggio a favoreprende fiducia e, dopo aver annullato la palla delbreak servendo per il set sul 5-3, dalla seconda metà del primo parziale concede le briciole all’avversario.