Su Super! una programmazione speciale contro bullismo e cyberbullismo

!, il brand di intrattenimento di Paramount Italia dedicato a bambini e ragazzi, si unisce all’associazione FARE X BENE e alla Città dei Bambini e dei Ragazzi di Genova per un’importante iniziativa in occasione della Giornata Nazionaleile il Cyber. L’obiettivo è sensibilizzare e dare voce ai giovani su un tema cruciale, promuovendo valori come il rispetto, l’inclusione e la collaborazione.Dal 3 al 9 febbraio, alle 19:30,! trasmette una serie di clip esclusive realizzate presso la Città dei Bambini e dei Ragazzi, con la partecipazione della creator Iris Di Domenico. I ragazzi coinvolti condivideranno le proprie esperienze legate ale, ispirandosi ai valori delle celebri Tartarughe Ninja, creeranno i loro “Codici Ninja”, basati su lealtà, coraggio, collaborazione e determinazione.