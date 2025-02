Panorama.it - Su Panama, Trump assesta un duro colpo a Pechino

La riedizione, voluta da Donald, della Dottrina Monroe inizia a dare i suoi frutti. Il presidente panamense, José Raúl Mulino, ha annunciato che il suo Paese non rinnoverà l’adesione alla Belt and Road Initiative. Non solo. Ha anche reso noto che il suo governo avvierà un audit sui porti del Canale digestiti dalla Cina. Gli annunci di Mulino sono significativamente arrivati dopo il suo incontro con il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Quest’ultimo aveva espresso preoccupazione per l’influenza disul Canale di. “Il segretario Rubio ha chiarito che questo status quo è inaccettabile e che, in assenza di cambiamenti immediati, gli Stati Uniti saranno costretti ad adottare le misure necessarie per proteggere i propri diritti previsti dal trattato”, aveva dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce dopo il faccia a faccia tra Rubio e Mulino.