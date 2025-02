Ilrestodelcarlino.it - Studia per diventare pastore: “Così ho trovato la mia strada”

Cesenatico (Forlì-Cesena), 3 febbraio 2025 - Rendere la propria passione un lavoro è l’obiettivo di vita di tante persone e Lorenzo Budelacci, 31enne di Villalta di Cesenatico, ci sta riuscendo con un notevole successo. Il giovane ha infatti da poco concluso il corso per pastori e allevatori intitolato ‘LifeShepForBio’, del quale ha frequentato le lezioni a cavallo tra aprile e giugno 2024 nei territori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, e lavora tuttora in un’azienda agrituristica di Manciano, località del grossetano in piena Maremma. “Più che una passione si tratta di una vocazione – ha dichiarato Lorenzo nel corso di una lunga chiacchierata – che ho sviluppato in maniera importante soprattutto negli ultimi anni”. Il corso in questione appartiene al programma Life dell’Unione Europea e comprende al suo intendo quattro cicli di formazione racchiusi nel quadriennio 2023-2027.