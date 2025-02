Ilfattoquotidiano.it - “Stroncata da una polmonite, si è ammalata mentre era in vacanza con la famiglia e non si è più ripresa”: è morta a 48 anni l’attrice Barbie Hsu

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si èera inin Giappone con lain occasione del Capodanno lunare e non si è piùHsu, 48, attrice taiwanese e icona della tv asiatica, si è spenta a causa di una, innescata da un’influenza contratta proprio durante un viaggio nel Paese del Sol Levante. A dare la notizia è la Bbc, che la ricorda per aver interpretato il ruolo di Shancai nella serie tv cult “Meteor Garden”. La notizia, confermata dalla sorella Dee Hsu attraverso una dichiarazione rilasciata dal suo manager a TVBS News, ha sconvolto i fan di tutto il continente asiatico: “Durante le vacanze del Capodanno Lunare, la nostraè venuta in Giappone per una. La mia carissima sorellapurtroppo ci ha lasciato dopo aver contratto la, innescata dall’influenza“, ha dichiarato Dee Hsu.