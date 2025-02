Lanotiziagiornale.it - Striscia di Gaza, Abu Mazen (Anp) chiede una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu per affrontare le continue violazioni dell’accordo di pace da parte di Israele

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Passano i giorni e malgrado la tregua con Hamas resista, non cessano i raid e i blitz dell’esercito dinelladie soprattutto in Cisgiordania. Una situazione di alta tensione che rischia di far naufragare l’accordo di cessate il fuoco che ha spinto il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, meglio noto come Abu, hare unadi emergenza deldidelle Nazioni Unite “per fermare l’attuale aggressione israeliana contro il popolo palestinese e la distruzione dadelle forze di occupazione di interi quartieri residenziali nei campi profughi di Jenin e Tulkarem”.di, Abu(Anp)unadeldiperledidadiUna dichiarazione rilasciata dall’ufficio di Aburiferisce chesta anche “costringendo i civili a lasciare le loro case a Tammun e nel campo profughi di al-Faraa a Tubas”, impegnandosi nella “sistematica distruzione delle infrastrutture” e sarebbe coinvolto nella “morte di decine di civili, nel ferimento di centinaia di persone, nell’arresto di migliaia di cittadini, nell’intimidazione dadei coloni e nell’incendio di case e proprietà di civili, con l’obiettivo di espellere il nostro popolo dalla sua terra e dalla sua patria”.