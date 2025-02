Gamberorosso.it - Storia dell’Haggis, l’insaccato scozzese diventato più famoso del mostro di Loch Ness

Quando pensiamo alla Scozia, l’immagine di un individuo che indossa la tipica gonna e suona la cornamusa si fa subito vivida. Al massimo, c’è qualche cinefilo cui viene in mente Braveheart, il colossal in cui il patriota William Wallace si arma contro gli inglesi alla conquista dell’indipendenza. Stereotipi che sono rappresentazioni del modo in cui guardiamo il mondo, ciò che crediamo “distante”. Non può farci male dunque allargare gli orizzonti, e magari scoprire che non siamo poi tanto diversi. E a volte sono le cose più banali a segnalarcelo. Si pensi alla bondiola,emiliano simile al cotechino, che ha nell’haggisuna sorta di cugino di secondo grado. Si dice infatti che il cibo sia un formidabile passepartout, una chiave universale che consente di avvicinarci a culture che riteniamo decisamente più lontane di quello che in realtà sono.