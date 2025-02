Tuttivip.it - “Stop, è finita. Mi faccio da parte”. Grande Fratello, la costretta decisione della concorrente

Poco prima di cena, Zeudi si confida con Alfonso riguardo alla complessa situazione che la coinvolge, spiegandogli di essersi tirata fuori da quel triangolo sentimentale. Racconta di aver affrontato direttamente Helena e di aver chiarito con lei i propri sentimenti: “Io mi sono illusa e gliel’ho detto: distaccati, perché provo certe cose e non va bene. Se vogliamo costruire un rapporto di amicizia, la mia amicizia nei tuoi confronti sarebbe falsata”.Per Zeudi, infatti, non si è mai trattato solo di un semplice legame amichevole. Le emozioni che ha provato nei confronti di Helena erano di tutt’altra natura e, per questo, ha deciso di prendere le distanze, non solo da lei, ma anche da Javier. “Sono cose loro, io non c’entro più nulla. Mida”, dichiara, lasciando intendere di voler evitare ulteriori coinvolgimenti.