Ilfattoquotidiano.it - Stop dopo due giorni ai dazi Usa sul Messico. Sospesi per un mese per trattare un accordo

La presidente delClaudia Sheinenbaum ha detto che Donald Trump ha accettato di sospendere iper un. Il presidente statunitense ha quindi affermato che di aver concordato con Sheinbaum di negoziare, assieme con il segretario di Stato Marco Rubio, quello al Tesoro Scott Bessent e quello al Commercio Howard Lutnick, oltre ad altri rappresentanti messicani un “” sui. I colloqui avverranno neldi sospensione delle tariffe.Idel 25% sui beni importati dalerano entrati in vigore appena duefa, insieme a quelli sul Canada. Il paese centroamericano aveva promesso misure ritorsive equivalenti nei confronti dei beni importati dagli Usa. Ilesporta negli Stati Uniti merci per 475 miliardi di dollari l’anno. Molti provengono da aziende statunitensi che qui hanno delocalizzato la loro produzione per approfittare di un costo del lavoro più basso e di regolamentazioni meno stringenti.