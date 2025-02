Juventusnews24.com - Stolen Godo Juventus Women, visite al J Medical: è lei il colpo last minute per sostituire Caruso – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munnoal Jper il nuovodelle bianconere: sarà lei a(inviato al J) – Lapiazza un nuovoin entrata. Le bianconere dovevanoArianna, che come un fulmine a ciel sereno si trasferisce in Germania per continuare la propria carriera al Bayern Monaco.#, è Emma Stølen Gødo ildel mercato di gennaio. Arriva perArianna@Maumunno pic.twitter.com/tWRU5Yp1eG—News24.com (@junews24com) February 3, 2025Ecco quindi Emma, che svolgerà in queste ore leal Jprima di firmare il contratto che la legherà alla società juventina per le prossime stagioni. Attesa per l’annuncio ufficiale.Leggi sunews24.