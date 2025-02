Juventusnews24.com - Stolen Godo Juventus Women, colpo ufficiale: il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli

di RedazioneNews24! Ildella società, ecco la sostituta di Arianna CarusoDopo le visite mediche effettuate in mattinata, èildella: Emmaè una nuova calciatrice bianconera. Ecco l’annuncio del– «Dopo gli innesti di Abi Brighton e Mathilde Harviken, laè felice di accogliere in rosa anche Emma– Stølen Godø, per l’esattezza, in norvegese –.Nata il 31 maggio del 2000, di ruolo centrocampista, Emma arriva indal Valerenga, si lega ai nostri colori, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 17.Inserita nello stesso girone delle nostre ragazze in quest’ultima edizione di UEFA’s Champions League,è scesa in campo con il Valerenga sia all’andata, in Norvegia, che al ritorno, a Biella.