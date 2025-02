Ilgiorno.it - Sterminate ad Auschwitz. Famiglie Costantini: nove Pietre le ricordano

Leggi su Ilgiorno.it

VENEGONO INFERIORE (Varese)d’inciampo" dedicate apersone inghiottite dall’orrore del lager nazista di, i loro nomi, tutti componenti della famiglia: Ernesta Irma Tedeschi, la mamma, suo figlio Cesare Augustocon la moglie Nella Sara Terracini, i loro figli Giovanna Ester e Giulio, l’altro figlio Robertocon la moglie Eloisa Levi e i figli Giulia e Mario. Da Milano per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste avevano trovato accoglienza a Venegono, allora un unico paese. Quando stavano per superare il confine con la Svizzera a Cantello furono fermati e arrestati. La fine per l’intera famiglia. Ieri il ricordo: due le cerimonie, a Venegono Superiore e a Venegono Inferiore, presenti le autorità, gli alunni delle scuole e i rappresentanti dell’Anpi, che ha donato ledella memoria.