Stellantis semplifica la sua organizzazione: chi sono le nuove nomine

Lunedìha annunciato una serie di cambiamenti organizzativi mirati are la propria struttura, in linea con quanto comunicato nel dicembre 2024. Le modifiche rafforzano la responsabilità regionale e accelerano le decisioni a livello locale, mentre preservano la coesione con le funzioni globali dell’azienda.La ridiUna delle novità più rilevanti riguarda l’integrazione delle attività software in un’unicadi sviluppo e tecnologia, guidata da Ned Curic, per facilitare il lancio di prodotti e servizi innovativi. Antonio Filosa, attuale Coo delle regioni d’America, assume anche la leadership globale dell’ente Quality, un elemento centrale nella strategia diper garantire la qualità ai clienti. Clara Ingen-Housz assume la direzione congiunta degli enti Corporate affairs e communications, mentre Olivier François guida il nuovo Marketing office, consolidando il marketing dei brand e il supporto alle attività pubblicitarie, eventi e sponsorizzazioni globali.