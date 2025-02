Lapresse.it - Stellantis: gruppo semplifica organizzazione, scelte più rapide

Roma, 3 feb. (LaPresse) – “oggi adotta delle misure perre la propriain linea con i cambiamenti comunicati nel dicembre 2024. Queste decisioni consentono il giusto equilibrio tra responsabilità regionali e globali, facilitando la rapidità dellee la loro esecuzione. Queste misure rafforzano ulteriormente l’impegno dinell’ascoltare i propri clienti e pongono le basi per una rinnovata crescita”. Lo annuncia ilin una nota, aggiungendo che “grazie a mirati adeguamenti organizzativi, le regioni dispongono ora di maggiori capacità decisionali ed esecutive a livello locale per la pianificazione e lo sviluppo dei prodotti, le attività industriali e commerciali, mantenendo il coordinamento con le funzioni globali dell’azienda per servire al meglio i clienti”.