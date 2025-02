Bergamonews.it - “Stazioni sulla via della libertà”, giornata di studi sul teologo e pastore Dietrich Bonhoeffer

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Sabato 8 febbraio al centro culturale protestante di Bergamo, in via Torquato Tasso, 55, si terrà ladivia(1906-1945) ililil resistente”.Ottant’anni fa, all’alba del 9 aprile 1945, illuterano, su espresso ordine di Adolf Hitler, veniva impiccato nel campo di concentramento Flossenbürg. Sebbene non si conosca la sorte dei suoi resti mortali, resta di lui una delle testimonianze più limpide del cristianesimo novecentesco.Soprattutto dopo la pubblicazione di Resistenza e resa (Widerstand und Ergebung), la raccolta di lettere dal carcere,si impone all’interesse di un pubblico sempre più vasto, al di là delle appartenenze confessionali. Ciò che affascina nella sua opera non è il suo rigore, né la sua coerenza e neppure la sua originalità, ma il suo carattere multidimensionale.