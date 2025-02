Ilrestodelcarlino.it - Stazione, auto nel mirino. Vandali nel parcheggio: "Spaccati i finestrini"

Si spostano da una parte all’altra della piazzetta davanti allaferroviaria. Spesso li trovi seduti sulla scalinata dell’ingresso. Statue viventi, spesso immobili perché in attesa di mettere a segno furti per racimolare qualche euro. Sono la testimonianza di come sia complicato estirpare la disperazione e il degrado in questo spicchio di centro cittadino. Il primo tuttavia che un visitatore, italiano o straniero che sia, si trova davanti non appena uscito dallo scalo ferroviario. Ma se di giorno questo scenario si confonde con la confusione e il traffico della zona, di notte cambia tutto: microcriminalità e paura emergono in tutta la loro evidenza. Le prede preferite, oltre ai turisti, sono lenel. Vetri sfondati, macchine razziate per rubare anche pochi spiccioli. La regola è non lasciare mai nell’abitacolo borse o oggetti che possano attirare l’attenzione.