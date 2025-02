Oasport.it - Startlist prova discesa femminile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Cominciano ufficialmente domani, martedì 4 febbraio, i Campionatidi sci alpino(in Austria). Sofia Goggia, Federica Brignone e le altre velociste azzurre convocate per la rassegna iridata saranno impegnate sulla pista ‘Ulli Maier’ in occasione della primatre prove cronometrate previste in preparazione dellalibera che si svolgerà sabato 8 febbraio.Oltre alle stelle Goggia e Brignone che sono i nomi più attesi, l’Italia schiera anche Laura Pirovano, Elena Curtoni, la campionessa del mondo in carica di SuperG Marta Bassino e Nicol Delago. Le prime tre sono praticamente certe di prendere parte alla gara disullo Zwolferkogel, mentre il quarto e ultimo pettorale a disposizione all’interno del team azzurro verrà assegnato ad una tra Bassino, Curtoni e Delago: una sorta di ballottaggio a tre nel quale le prove avranno un valore per prendere una decisione in un senso o nell’altro.