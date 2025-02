Oasport.it - Startlist parallelo a squadre Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Leggi su Oasport.it

Domani, martedì 4 febbraio, andrà in scena ilmiste in occasione della giornata inaugurale dei Campionatidi sci alpino. In palio il primo titolo della rassegna iridata, con 14 Paesi iscritti tra cui l’Italia, che schiera un quartetto composto da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Lara Della Mea e la giovane emergente classe 2006 Giorgia Collomb.La selezione azzurra, testa di serie numero 3 del seeding, debutterà agli ottavi con la modesta Ucraina per poi incrociare ai quarti una formazione decisamente più attrezzata come la Francia (che non dovrebbe avere problemi al primo turno contro la Gran Bretagna). In caso di vittoria, il percorso dell’Italia proseguirebbe in semifinale contro una tra Austria e Svezia.Guarda idi sci alpino su DAZN.