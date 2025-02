Metropolitanmagazine.it - Starbucks crea un nuovo Refresher e ripropone 2 drink per San Valentino

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Questo San, una nuova proposta dipotrebbe essere amore al primo sorso. Il 3 febbraio,ha annunciato che aggiungerà i Blackberry Sages ai menù per un periodo di tempo limitato. La catena accoglierà anche due bevande per Sane un dolcetto che ricorda cioccolato e fragole, adatti a tutti gli innamorati. Shakerati con la base che preferisci, il Blackberry Sage(con acqua), il Blackberry Sage Lemonadee il Midnight(con latte di cocco) contengono more dolci con note di salvia.afferma che questi nuovisono i primi ad abbinare frutta ed erbe aromatiche, sottolineando che bacche ed erbe sono una combinazione popolare nei cocktail moderni.e SanFrappuccino alla fragola ricoperto di cioccolato: ? questoa tema Sanha debuttato l’anno scorso e contiene un mix di ghiaccio, latte, purea di fragole e scaglie di caffè.