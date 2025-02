Star senza figli | maternità mancata tra sofferenza psicologica e pressione sociale

Leggi su Ildenaro.it

Ha finto la gravidanza e ha rapito la piccola Sofia, nella clinica dove la bambina era appena nata, e l’ha presentata ai parenti come suoo Ansel. Una messa in scena agghiacciante, studiata nei dettagli e degna di una sceneggiatura da thriller. Ad organizzarla e a metterla in atto è stata, una donna di 51 anni di Co, sposata da tre anni con un uomo di origini senegalesi, noto in diverse cooperative del territorio per la sua attività professionale. Un amore che con sé portava il desiderio di uno, che la donna ha simulato per nove mesi di gestazione, annunciando sui social la nascita del piccolo, organizzando poi un banchetto a casa per presentare il bambino, ma nella tutina azzurra si nascondeva una bimba, Sofia,a di un’altra coppia che in quelle ore viveva il dramma più grande che un genitore possa vivere: il rapimento del proprioo.