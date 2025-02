Cityrumors.it - Squid Game, i fan sono in lutto: se ne va una protagonista

La morte dell’attrice sudcoreana è una notizia drammatica per tutta la fanbase diche l’aveva apprezzata dalla seconda stagioneArrivano dolorose notizie per tutti gli appassionati di, la celebre serie scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk e distribuita in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix., i fanin: è morta l’attrice Lee Joo-Sil (Ansa Foto) – Cityrumors.itDalla Corea del Sud, infatti, è arrivata la notizia della scomparsa, a 81 anni, di Lee Joo-sil. La star della serie televisiva, che interpretava il ruolo della madre del detective sotto copertura Hwang Joon-ho, si è spenta nella sua casa nella città di Uijeongbu, come scrive il portale sudcoreano The Chosun Ilbo. Una notizia che ha lasciato senza parole i milioni di fans che si erano legati al suo personaggio e, di conseguenza, alla stessa Joo-sil.