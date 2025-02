Movieplayer.it - Squid Game: attrice 81enne muore tre mesi dopo la diagnosi di cancro

La madre televisiva detective sotto copertura Hwang Jun-ho nella seconda stagione disi è spenta nella sua casa coreana il 2 febbraio 2025. L'interprete diLee Joo-sil è morta all'età di 81 anni. L'si è spenta domenica 2 febbraio 2025 nella casa della sua famiglia a Uijeongbu, in Corea del Sud, come riferisce il quotidiano coreano The Chosun Ilbo. Solo trefa, a novembre 2024, aveva ricevuto ladiallo stomaco. Il suo funerale si terrà allo Shinchon Severance Hospital il 5 febbraio, come rivela il New York Post-. Intorno ai 50 anni all'era stato diagnosticato unal seno al terzo stadio e i medici le avevano dato meno di un anno di vita per .