Sproccco, il bis di Strettoia. Le scenette agli Antichi Feudi. Tifo da stadio al teatro Galeotti

La contradaconferma le previsioni della vigilia e si aggiudica lo "Sprocco" per la miglior canzone del Carnevale di Pietrasanta. I neroverdi ormai ci hanno preso gusto visto che fino al 2024 non avevano mai vinto mentre ora si sono aggiudicati il trofeo per il secondo anno di fila. Concedono il bis anche gli, che a dieci anni di distanza dal primo trionfo tornano ad assaporare la vittoria nella "Scartocciata" per la miglior scenetta dialettale. I verdetti dell’edizione 2025 sono arrivati ieri poco prima delle 20 in un" che non aveva niente da invidiare alle curve da. Un finale scoppiettante al termine di quattro serate molto intense. E così, dopo la polka de "La Giostra" dell’anno scorso,si affida al simil-musical "Questi siamo noi" stregando di nuovo la giuria.