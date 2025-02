Unlimitednews.it - Sport e turismo, Fis alla Bit 2025 presso Fiera Milano-Rho

ROMA (ITALPRESS) – La scherma dà, la scherma riceve. E’ un binomio virtuoso quello tra, uno scambio che accresce tanto una disciplina “itinerante” nello sviluppo della sua attività agonistica quanto i territori che la ospitano. Per analizzare e sviluppare questi temi, nelle giornate del 10 e 11 febbraio, la Federazione Italiana Scherma parteciperàBorsa Internazionale della-Rho. Nuova location e anche nuovi confronti istituzionali per la FIS che, oltre ad esser presente nell’area espositiva con un proprio stand, sarà protagonista di tre diversi panel dedicati ad alcuni tra gli eventi clou, di respiro nazionale e internazionale, ma anche partnership che hanno arricchito relazioni e orizzonti della scherma italiana.presenza del neo presidente federale Luigi Mazzone, infatti, lunedì 10 febbraio – alle ore 11,la sala BIT 3 del Padiglione 11 – si terrà l’approfondimento riservato ai Campionati Europei Assoluti di Genova, in programma dal 14 al 19 giugno, primo grande appuntamento del nuovo quadriennio olimpico che sarà analizzato sotto il profilo turistico, con valutazioni sull’impatto che la kermesse continentale avrà nel capoluogo ligure, rientrante tra le City Partner della Federscherma, e nell’intera regione.