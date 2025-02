Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. Consonni: "Peccato, dovevamo fare di più»

È un Gigiabbastanza abbacchiato quello che si presenta in sala stampa. Il tecnico biancorosso analizza così la partita dei suoi. "Nell’arco di tutta la gara, onestamente, ho vistodue grandi parate a Barberini e nessuna al mio portiere Raffaelli ma, al netto di questo, abbiamo giocato un primo tempo dove la squadra ha fatto diversi errori tecnici mentre nella ripresa qualcosa in più è stato fatto, costruito un paio di nitide occasioni da rete anche se non siamo mai stati concretamente pericolosi verso la porta avversaria. Evidentemente il pareggio di domenica in casa contro il Livorno ci ha fatto spendere tante energie sia fisiche che mentali, in alcuni casi infatti non siamo stati troppo lucidi e questo pareggio, alla fine, non è un risultato che può accontentarci. All’atto praticodi più, il Livorno sta scappando? La classifica dice questo, noi lotteremo fino all’ultimo per cercare di onorare questa stagione ma è un campionato molto equilibrato e credo che tutto ancora possa accadere, basta vedere come molte squadre tipo il Livorno stesso facciano fatica con formazioni che sono dietro in classifica.