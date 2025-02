Perugiatoday.it - Spintona e schiaffeggia la compagna, 36enne denunciato per maltrattamenti

Leggi su Perugiatoday.it

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un’abitazione in via Cortonese dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia. Al termine dell'intervento è statoun uomo, classe 1988, per il reato diin famiglia.Giunti sul posto, gli agenti.