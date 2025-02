Terzotemponapoli.com - Spinazzola: “Rammarico, ma il gol non basta”

Un punto che sa di occasione persaAl termine della partita pareggiata 1-1 contro la Roma, Leonardoha analizzato il risultato in conferenza stampa. L’autore del gol del Napoli ha manifestato un “pochino di”, sottolineando che il gruppo porterà con sé un po’ di delusione fino a martedì. La prestazione è stata comunque positiva, conche ha elogiato l’avversario e il palcoscenico della sfida, ma ha riconosciuto che prendere gol al termine della gara è sempre doloroso.Un gol che nonRiguardo al suo gol, l’esterno ha confessato di essere stato felice di aver segnato, ma la gioia è stata smorzata dal pareggio finale. “Avrei festeggiato di più se avessimo vinto”, ha spiegato, esprimendo il dispiacere per il risultato complessivo. La rete, pur essendo un momento personale di soddisfazione, non ha avuto il valore che ci si sarebbe aspettato in una vittoria.