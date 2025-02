Ilnapolista.it - Spinazzola: «Dobbiamo dare merito alla Roma che ci ha spinto ad abbassarci»

Leggi su Ilnapolista.it

Il difensore del Napoli e autore del gol azzurro contro ladi questa sera, leonardo, ha parlato in conferenza stampaLa conferenza di«C’è un po’ di rammarico, avremmo voluto fino a martedì non avere delusione addosso. Abbiamo fatto grandi partite, anche contro una grande squadra come la: era difficile uscirne vittoriosi o con un punto, ma ci siamo riusciti. Prendere gol all’ultimo fa male».Il gol?«Sono felice, e lo sarei stato doppiamente se avesse portato i tre punti. Con il pareggio diciamo che è andato tutto un po’ a sfumare, il rammarico è più grande».Cosa ti hanno detto i tuoi tre amici giallorossi?«Anche Pellegrini me l’ha detto, prima del gol mi aveva mandato a quel paese. Però non mi hanno detto niente, proprio oggi avrei dovuto fare gol che non ne faccio mai».