Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida coglie il terzo podio a Milwaukee: è seconda nella mass start!

Secondodi giornata in Coppa del Mondo 2024-2025 diper l’Italia: al Pettit National Ice Center di, negli Stati Uniti,si piazzafemminile. Vittoria della neerlandese Marijke Groenewoud eposto per la statunitense Mia Manganello, mentre in casa azzurra va registrata anche l’ottava piazza di Alice Marletti.Persi tratta del 21°in carriera nel circuito maggiore, con la trentaquattrenne laziale che diventa laitaliana di sempre, dopo Chiara Simionato, ad attestarsi per tre volte nelle prime tre posizionimedesima tappa di Coppa del Mondo.La gara vive sulla lunga attesa della volata finale ed il ritmo si alza soltanto in vista dei tre sprint intermedi. Alice Marletti conquista punti dopo 8 e 12 giri, ma è a due tornate dal termine che scatta la bagarre per il successo ed il gruppo si allunga notevolmente.