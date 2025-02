Oasport.it - Speed skating, a Milwaukee secondi posti per il team pursuit azzurro e per Francesca Lollobrigida nella mass start

Leggi su Oasport.it

Si chiude la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, andata in scena al Pettit National Ice Center di, negli Stati Uniti: l’Italiaterza giornata coglie inelmaschile di Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini efemminile di.Nelmaschile vincono i padroni di casa degli Stati Uniti (Dawson/Cepuran/Lehman) con il tempo di 3’38?19, infliggendo 1?10 alla formazione italiana, composta da Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini, e 1?54 alla Norvegia (Eitrem/Kongshaug/Engebråten).femminile la vittoria va alla neerlandese Marijke Groenewoud, che si impone in 8:26.92, andando a precedere l’azzurra, seconda in 8:27.