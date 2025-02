Lanazione.it - Sparacello risponde a Nani. Ravenna e Forlì sono a +10

Pistoiese 1Lentiogione 1 PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Diodato (43’ st Stickler), Greselin (37’ st Grilli), Maldonado, Basanisi (14’ st Maloku), Kharmoud; Giometti (14’ st Boccia),(43’ st Simeri). A disp. Mosti, Baragli, Cuomo, Paci. All. Villa. LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Lombardi (32’ st Maggioli), Capiluppi, Bonetti (38’ st Grieco); Cavacchioli, Sabba (47’ st Pari), Nappo (20’ st Battistello), Alessandrini; Nanni, Mordini (23’ st Babbi); Pastore. A disp. Pagani, Cortesi, Luppi, Cabassa. All. Cassani. Arbitro: Ferrara di Roma. Marcatori: 46’ Nanni (rig.), 16’ st(rig.). Note: espulso al 45’ Kharmoud. Ammoniti: Mazzei, Nappo, Sabba, Maloku, Boccia, Nanni. PISTOIASi fa sempre più complicato l’obiettivo rimonta della Pistoiese, ora a meno dieci dalla vetta, che al Melani impatta per 1-1 contro il Lentigione nella ventiduesima giornata di campionato.