Spalletti | Non possiamo fare a meno dei giovani in una Nazionale forte

“Il lavoro dei club sui? Nondei calciatoriper pensare ad una. L’energia, la voglia, il sogno del giovane diventa fondamentale per noi e mi fa piacere che siano tornati a giocare da di noi calciatori come Casadei e Ndour, che sono importanti, sono anche curioso di vedere Daniel Maldini all’Atalanta”. Lo ha detto il ct azzurro Luciano, a margine dell’assemblea elettiva della Figc. “C’è necessità di andare a trovare un ricambio. Il calciatore esperto è vero che ti dà qualcosa in più, ma se ne hai troppi rischi di vederti invecchiare la squadra tutta insieme e devi rincorrere i tempi per ricreare l’equilibrio”, ha aggiuntoche sul quarto di Nations League contro la Germania di marzo aggiunge: “Un pensiero fisso nel senso che sono partite belle, importanti, dobbiamo farci trovare pronti.