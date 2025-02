Sport.quotidiano.net - Spal, il nodo allenatore. Contatti con Tacopina per l’esonero di Dossena. Ma ancora non c’è certezza

Il futuro della panchina dellaincerto. Le 24 ore di tempo che il direttore sportivo Casella aveva annunciato per valutare la posizione di mistersono scadute ieri pomeriggio senza una decisione definitiva. Anzi, alle 22 di ieri l’non risultavaesonerato, e a questo punto può davvero succedere di tutto. È in casi come questo che ci si rende conto cosa significa avere un proprietario chiamato a decidere le sorti della società dall’altra parte del mondo. Per la precisione a Los Angeles, dove il presidentesi trova per motivi di lavoro. La prima call tra Ferrara e la California è stata effettuata sabato sera, senza però sciogliere in maniera definitiva le riserve. Anche perché l’intenzione di cambiaresi scontra con la situazione che coinvolge il principale candidato alla panchina della, Francesco Baldini.